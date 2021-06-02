Отмыл сотни миллионов рублей: в Хабаровске осудят директора строительной фирмы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровске перед судом предстанет жадный директор строительной фирмы. В 2016 году компания обвиняемого заключила государственный контракт на «Реконструкцию аэропорта Экимчан» в Амурской области. С октября по декабрь 2016 года руководитель предоставлял в региональные органы ложную информацию о расходовании средств. Хитрому директору удалось похитить 150 миллионов рублей. Деньги мужчина потратил на оплату других обязательств.

Кроме того, как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, мужчина успел отмыть еще 117 миллионов рублей. Злоумышленника будут судить по статьям «Мошенничество» и «Легализация (отмывание) денежных средств». За совершенные преступления ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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