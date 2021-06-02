Плата за отопление и горячую воду понизится в Хабаровском крае

Плата за отопление о горячую воду понизится в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, предельный максимальный тариф на тепловую энергию с 1 июля снизится уже на 10%. Документ уже подписан Михаилом Дегтяревым, врио губернатора Хабаровского края. Снижение цен коснется жителей 15 районов края, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Стоит отметить, что изменения произойдут на территориях в децентрализованной зоне теплоснабжения. Там цены на отопление снизятся к осени 2021 года, а на горячую воду еще раньше - уже с 1 июля.

- В этой зоне действуют очень высокие экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию. Там жители платят гораздо больше, чем те, кто пользуется централизованным теплоснабжением. Например, вдоль ветки БАМа жители тратили на отопление больше 10 тысяч рублей. Чтобы искоренить такую дискриминацию, Михаил Дегтярев поставил перед нами задачу выровнять условия. Мы будем делать это постепенно, начиная с 10%, - рассказали в министерстве ЖКХ региона.

В число районов, где будут снижены тарифы, не вошли Аяно-Майский и Охотский районы, так как там цены уже снижены, и жители давно платят меньше своих соседей.

В децентрализованной зоне тепловая энергия вырабатывается небольшими котельными, поэтому обходится от 1 870,81 рубля за гигакалорию до 30 124,04 рубля за гигакалорию. Разница компенсируется ресурсоснабжающими организациям из краевого бюджета. Однако в децентрализованных зонах теплоснабжения людям до сих пор приходится платить за отопление и горячую воду в 1,5 раза больше, чем в централизованных зонах.

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