Выходца из Таджикистана осудили в Хабаровске за ДТП со смертельным исходом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске состоялся суд над гражданином Таджикистана, который в краевой столице работал таксистом. В сентябре 2020 года мужчина на своем автомобиле «Тойота Платц» подвозил семейную пару. Машина ехала в сторону улицы Воронежской. По известной только одному водителю причине, он решил нарушить ПДД. Выехал на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог, не уступил место водителю и столкнулся с автомобилем «Тойота Корона».

- В результате ДТП погибла пассажирка такси, а ее супруг получил тяжкие телесные повреждения. У мужчины на иждивении осталось трое детей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Вину таксист признал, принес извинения и выплатил семье 450 тысяч рублей за моральный ущерб. Мужчина отправится на два года в колонию-поселение и 2,5 года не сможет заниматься определенной деятельностью.

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