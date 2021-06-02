Неудачно дал «на лапу»: мужчина в Хабаровске может сесть в тюрьму на 15 лет за взятку Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Хабаровске в суд передано дело по статье «Дача взятки должностному лицу лично, совершенная в особо крупном размере». В преступлении подозревается 47-летний житель Приморского края. Мужчину действительно можно назвать рыцарем. Правда, не самым умным.

Дело коррупционера возникло на любовных основаниях. Мужчина решил помочь своей бывшей сожительнице, которая была под следствием по делу о незаконном вывозе леса в другие страны. Приморец посчитал, что лучшим решением проблем его бывшей пассии может быть взятка должностному лицу. Видимо, коррупционер так сильно соскучился по даме сердца, что ради ее освобождения был готов заплатить любые деньги, а в данной ситуации три миллиона рублей.

Правоохранитель, которому и полагалась кругленькая сумма, рвения мужчины не оценил и доложил о намерении приморца нарушить закон. В июле 2020 года коррупционер передал правоохранителю 1,5 миллиона рублей. Однако он не знал, что дача взятки происходила в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Сейчас приморец заключен под стражу. За неудачное спасение дамы сердца ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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