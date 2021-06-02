«Кипелов», Вячеслав Бутусов и «Чиж и Со» выступят на День молодежи в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Фестивалем «Рок над Амуром» отпразднуют День молодежи в Хабаровске. Праздник состоится 27 июня в 15:00 на парковке арены «Ерофей». С инициативой провести фестиваль выступил Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края. Общая площадь фестиваля составит 35 тысяч квадратных метров.

В программе выступления таких легендарных коллективов, как группа «Кипелов», «Чиж и Со» и Вячеслава Бутусова, лидера группы «Наутилус Помпилиус». Кроме того, на сцене фестиваля выступит группа Starkillers.

Еще три местных коллектива, которые смогут выступить на одной сцене с легендами русского рока, выберут компетентные члены жюри. Заявки на участие в онлайн-голосовании от молодых дальневосточных артистов принимаются с 3 по 13 июня. Самый яркий коллектив получит возможность записать мини-альбом из четырех песен при поддержке профессионалов мирового уровня.

Вход на фестиваль будет свободным. Однако организаторы внимательно проследят за соблюдением антиковидных мер. На территории установят санитайзеры и будут бесплатно выдавать защитные маски. Организатором фестиваля выступит компания, которая ранее проводила фестиваль «Простор» во Владивостоке и Хабаровске.

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