Городское управление ГО И ЧС возглавил Андрей Колчин Фото: Администрация Хабаровска

Со вчерашнего дня, 1 июня, в администрации Хабаровска к своим обязанностям приступил новый глава управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Новым руководителем стал 46-летний Андрей Владимирович Колчин.

Имеет два высших образования: в 1996 году окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище по специальности «Командная тактическая автомобильных войск», квалификация – инженер по эксплуатации автомобильной техники; в 2012 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы МЧС России» по специальности «Государственное и муниципальное управление», квалификация – менеджер.

Андрей Колчин имеет семилетний опыт работы на руководящих должностях. Имеет медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков», «XX лет МЧС России», «За отличие в службе» II, III степеней, «За отличие в ликвидации последствий ЧС», «XV лет МЧС России», «За пропаганду спасательного дела».

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