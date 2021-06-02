Погода 3 июня: на Хабаровский край надвигаются сильные ливни Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Вчера, 2 июня от ГУ МЧС России по Хабаровскому краю практически на все мобильные телефоны жителей региона пришли сообщения с предупреждениями о надвигающемся циклоне. В следующие несколько дней в крае будут идти дожди, местами даже сильные ливни. Циклон придет только завтра, 4 числа, а сегодня дождь уже начнет потихоньку смачивать землю.

В Хабаровске сегодня пройдет дождь, днем воздух прогреется до +18 градусов, ветер южного направления, около 6-11 метров в секунду. В южной части края тоже дождь, днем правда чуть потеплее, чем в краевой столице по градусам, до +21, но ветер сильный, порывы могут быть до 20 метров.

- В центральных районах края местами небольшие дожди, дневные температуры дойдут до +24 градусов максимум, ветер около 5-12 метров, - сообщили в Дальневосточном УГМС. – Север края – местами дожди. На термометре до +23.

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