Привитые от ковида жители Хабаровского края могут получить сертификат в электронном виде Фото: Правительство Хабаровского края

Жителям Хабаровского края, которые поставили оба компонента вакцины от коронавируса, можно будет получить электронный сертификат о пройденной вакцинации. Документ будет доступен на госуслугах. Разумеется, человеку нудно иметь регистрацию на портале, чтобы получить такой сертификат в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- В случае если возникли какие-то затруднения с поиском сертификата, на главной странице сайта Госуслуг можно кликнуть по вкладке «Услуги», далее «Мое здоровье» и «Сертификат вакцинированного от COVID-19», - добавили в правительстве.

Кроме того, зайти в сервис можно через главный баннер «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19». Люди, которые зарегистрировались на портале уже после того, как поставили прививки, также смогут получить электронный сертификат. На госуслугах также можно заполнять собственный дневник здоровья. Записаться на вакцинацию можно опять же через Госуслуги.

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