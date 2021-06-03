Жители Красной речки обратились к мэру Хабаровска с несколькими просьбами Фото: Администрация Хабаровска

Сергей Кравчук во время объезда города посетил микрорайон Красная речка, где встретился с местными жителями и выслушал их просьбы по благоустройству. В частности, мэра попросили сделать лавочки в сквере на Красной речке, так как это самая популярная зона отдыха местных жителей. Здесь уже стоит 13 лавочек, обустроены детские и спортивные площадки, но, видимо, сидячих мест все-же не хватает. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Градоначальник лично проинспектировал обновленный сквер и резюмировал, что ему нужен постоянный уход и косметические доработки. О дополнительных лавочках мэрию просили жители района не единожды. Просьбу жителей администрация удовлетворит.

- Необходимо добавить 6-7 лавочек. Они действительно здесь необходимы. Посмотрим, где можно найти средства на их изготовление, — сказал Сергей Кравчук.

Следующей точкой визита стал жилмассив у дома №44 по Мате Залки. Тут будут делать новую парковку, отремонтируют придомовой проезд, сделают ограждение между парковкой и парком, посадят новую зелень. Жильцы дома попросили у мэра новую детскую площадку во двор. Градоначальник сказал, что это можно будет сделать в следующем году.

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