Человек погиб, виновный скрылся: в Хабаровске произошло смертельное ДТП Фото: ГИБДД Хабаровска

В Хабаровске вчера, 2 июня произошло смертельное ДТП. На улице Шелеста автомобиль выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. Водитель с места ДТП скрылся, а затем его нашли. К несчастью, в этой аварии есть погибший. Мужчина, водитель второй машины, в которую врезался нарушитель, скончался еще до приезда скорой помощи. Также пострадал пассажир этой машины и сам виновный водитель. Об этом сообщили в ГИБДД города Хабаровска.

За минувший день в городе произошло еще пять аварий, в которых пострадали люди. К счастью, все остались живы. Аварии случились на улице Ленинградской, машина проехала на красный и столкнулась с другим автомобилем. еще авария была на Владивостокском шоссе, тут автобус наехал на припаркованную машину. На переулке Пилотов задним ходом машина сбила пешехода. На Ким Ю Чена и на Ленина тоже пострадали пешеходы.

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