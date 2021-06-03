Эшелон из 17 вагонов «Мы – армия страны. Мы – армия народа» прибудет в Хабаровск Фото: Восточный военный округ

В краевую столицу уже 4 июня приедет поезд - воинский эшелон, который состоит из 17 тематических вагонов. Название акции «Мы - армия страны. Мы - армия народа». Приедет эшелон на станцию «Хабаровск - 1» и простоит там с половины одиннадцатого до половины третьего часа дня. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

- Состав эшелона - это 17 вагонов, каждый из которых оформлен на историческую тематику. Здесь и героические события, и новейшие достижения Вооруженных Сил, работа военных медиков в пандемию из-за коронавируса, и юнармейцы, - сообщили в пресс-службе.

Каждый гость выставки эшелона сможет посмотреть экспозицию «Дорога памяти», узнать информацию о своих близких, которые воевали в Великой Отечественной войне, узнать, как боролись с ковидом - этому посвящен целый вагон под названием «Победа над невидимым врагом». Также на месте пройдет концерт с выступлениями творческих коллективов, а еще там можно будет записаться на контрактную службу.

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