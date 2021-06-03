Победителей регионального этапа творческих инклюзивных игр наградили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае выявлены победители регионального этапа Международных детских творческих инклюзивных игр. В конкурсе участвовали порядка тысячи детей, а победителей оказалось 63. Торжественное награждение состоялось в КЦО Хабаровска. Евгений Никонов, зампред краевого правительства и Виктория Хлебникова, министр образования и науки региона вручали ребятам награды. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Мы приложим все усилия, чтобы дети с особенностями здоровья чувствовали себя в обществе максимально комфортно, чтобы к ним было сформировано уважительное отношение, - сказал Евгений Никонов на мероприятии.

Зампред добавил, что вопрос создания комфортной среды для детей с ограниченными возможностями, это не просто установка пандусов, каких-то подъемников и прочего технического оборудования. Он сказал, что детям нудно помогать, понимать их. А игры на то и рассчитаны. Здесь сверстники и педагоги ищут нужные подходы к ребятам, учатся вместе взаимодействовать.

Всего в конкурсе отбирали победителей по 25 номинациям, по восьми видам искусств - музыка, хореография, изо, аудиовизуальное, театральное, цирковое, а также «Художественное слово» и «Жестовая песня». Оценивали всех участников в трех возрастных категориях. 12 августа в Хабаровске состоится международный этап конкурса. Эти игры преследуют цель распространить возможности состязаний в искусстве и творчестве на целевую аудиторию детей с особенностями здоровья, а также расширить их творческие и жизненные перспективы.

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