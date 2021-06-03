Магадан вошел в тройку победителей полумарафона «ЗаБег.РФ» по стране Фото: мэрия Магадана

По всей стране 30 мая прошел масштабный полумарафон по бегу под названием «ЗаБег.РФ». В нем приняли участие порядка 80 регионов России. Магадан в этом забеге стал третьим, среди всех участников. Питер стал беговой столицей, на втором месте Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Магадана.

- На забег заявились 780 человек. Причем участие в марафоне платное, но магаданцы оплачивали лишь страховку, куратором, который посодействовал бесплатной регистрации, был депутат гордумы Антон Басанский, - рассказали в мэрии.

Как полагается, победитель марафона будет в следующем году проводить основной забег на своей территории. То есть «ЗаБег.РФ» в 2022 году пройдет в городе на Неве.

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