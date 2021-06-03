Бил руками, ногами и добил ножом: в Хабаровске будут судить подозреваемого в убийстве администратора сауны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске перед судом предстанет мужчина 21 года, которого обвиняют в убийстве женщины – администратора сауны. Ему инкриминируют еще две статьи помимо убийства – разбой и кража. Как выяснилось, мужчина до смерти избил женщину, которая пыталась помешать ему похитить из подсобки сауны алкоголь и продукты. об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровском у краю и ЕАО.

- В прошлом году, 19 октября в сауне был обнаружен труп женщины, которая там работала, с признаками насильственной смерти. Личность подозреваемого тут же была установлена и его задержали, - рассказали в следкоме. – Как считает следствие, мужчина был не трезв, хотел украсть из подсобки сауны спиртное и продукты, но его увидела администратор. Мужчина напал на женщину, не меньше 27 раз он ударил ее руками и ногами, а затем еще три раза ножом. Женщина умерла на месте.

Мужчина место преступления сразу же покинул, но органы его смогли обнаружить и взять под стражу. Раньше он уже не единожды фигурировал в имущественных преступлениях. Теперь дело в доказательной базой передано в суд на рассмотрение.

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