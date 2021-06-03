Фестиваль ростовых кукол пройдет в Хабаровске 6 июня Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске 6 июня состоится первый фестиваль «Кукляндия». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей. Развлекать детей и взрослых будут около 60 ростовых кукол. Начало в 13:40 6 июня. Шествие стартует от Речного вокзала и пройдет до колеса обозрения. в два часа дня будет концерт, где задействуют также ростовых кукол, а также детей, затем, в 16:45 будет организован огромный хоровод. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Заработает на набережной в этот день «Кукольное королевство». Оно будет начинаться от колеса обозрения и доходить до пешеходных фонтанов. гостей ждут игровые зоны, аниматоры, игра-бродилка, шоу мыльных пузырей и уличная раскраска анти-стресс, - добавили в правительстве. – А еще будут тематические мастерские и театр кукол.

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