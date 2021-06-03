Этим летом организованно отдохнут больше 55 тысяч детей в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Дети в Хабаровском крае уже начали вовсю летний отдых. Некоторые отправились в загородные лагеря, всего же за лето в них отдохнет порядка девяти тысяч ребят. А в целом организован отдых будет для 55 тысяч детей в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

- Не стоит забывать о компенсации в 11600 рублей. Сумму уже вычли из конечной стоимости путевок, - добавили в правительстве. – Более того, по поручению Путина за путевки можно будет вернуть половину стоимости. Главное, чтобы лагерь, куда едет ребенок, входил в программу.

Компенсируют половину затрат и тем, кто купил путевки до начала программы, то есть до 25 мая. Заявление подается после 15 июня на госуслугах. Те, кто купил путевки после старта программы, работает другая система: они покупают путевки на сайте «Мир путешествий», и в течение пяти дней компенсация падает на карту «Мир».

Всего в крае будет функционировать 14 загородных лагерей. Туда поедут около 3200 детей за одну смену. Еще 352 лагеря будут дневного пребывания. И 22 лагеря труда и отдыха.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.