На Хабаровский край обрушатся сильные ливни Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На Хабаровский край снова надвигается серьезный циклон. Уже со 2 июня МЧС рассылает жителям предупреждающие сообщения. В крае ожидаются сильные дожди и ливни. Точкой притяжения циклона станут Хабаровский, Нанайский, Бикинский, Вяземский и имени Лазо районы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- В списке эпицентров будет и непосредственно краевая столица. Граждан просят быть внимательными и осторожными во время ливней, - добавили в МЧС.

Циклон может повлечь за собой нарушения в работе объектов коммунальной сферы и аварии на линях ЛЭП. Особенно осторожными призывают быть автолюбителей. Из-за дождя будет плохая видимость и опасная ситуация на дорогах.

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