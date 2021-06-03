Четыре дня бродил по лесу: потерявшегося мужчину нашел инспектор охраны животного мира Фото: министерство природных ресурсов

В Хабаровском крае инспектор КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» Юрий Ваньков обнаружил в лесу потерявшегося мужчину. Как сообщают в министерстве природных ресурсов, пенсионер ушел в лес за папоротником и лимонником еще четыре дня назад. Причем он направлялся в уже знакомое ему место, район 192 километра трассы Хабаровск - Лидога - Ванино, поэтому с собой он не брал еду и воду, так как планировал вернуться своевременно.

После того, как пенсионер понял, что заблудился, он стал звонить спасателям, но свои координаты назвал неправильно, соответственно, спасатели не смогли его сразу найти. Кроме того, в лесу они встретили амурского тигра, это вынудило их приостановить поиски. 3 июня на помощь спасателям выехал инспектор Юрий Ваньков.

Ступая по колено в воде, инспектор сориентировался и спустя несколько часов нашел мужчину. Тот сидел на пне у болота, он сильно ослаб и не смог позвать на помощь, хотя видел спасателей. Сейчас мужчина в больнице, его обследуют медики, жизни собирателя дикоросов ничто не угрожает.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.