Масштабная акция по набору на контрактную службу пройдет в Хабаровске Фото: Восточный военный округ

В Хабаровске 12 июня состоится масштабная акция по набору на военную службу по контракту. Мероприятие пройдет в спорткомплексе «Стадион имени Ленина». Акция носит название «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор!». В программе мероприятия плац-концерт оркестра штаба Восточного военного округа, рукопашные бои, спортсмены СКА, строевая подготовка роты почетного караула, танцы, выставки. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

- Также в этот день гостям покажут спецтехнику, вооружение, бронеавтомобили, комплект разминирования и многое другое, - добавили в округе.

На месте развернут тематические демонстрационные площадки, где гости смогут увидеть форму одежды, продукты, макеты кораблей, ретро-машины, экипировку. Пройдут и мастер-классы по сборке и разборке АК.

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