Погода 4 июня: циклон добрался до Хабаровского края Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Если вчера, 3 июня, в Хабаровске прошел относительно легкий дождь, то уже сегодня, 4 июня, с выходом глубокого циклона погода испортится еще сильнее. Синоптики сообщают, что на территории всего региона ожидаются опасные и неблагоприятные метеорологические явления.

- Наиболее тяжелая обстановка с достижением критериев опасных явлений сложится в южных и центральных районах, таких как Бикинский, Вяземский, Хабаровский, Нанайский и районе имени Лазо. Там синоптики прогнозируют сильные дожди и сильные ливни, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

В Хабаровске днем пройдет дождь. Температура будет достаточно низкой. Днем столбик термометра поднимется лишь до +16 градусов. Ветер ожидается восточный, от 9 до 14 метров.

Местами сильные ливни и дождь ожидаются в южных районах региона. Днем температура воздуха поднимется до +19 градусов. Ветер ожидается от 5 до 10 метров юго-восточного направления. Местами будут сильные порывы от 15 до 20 метров.

В центральных районах будет не лучше. На территории района пройдут дожди, местами сильные ливни. Днем температура поднимется до +19 градусов. Ветер ожидается юго-восточный от 4 до 19 метров. Местами будут сильные порывы от 15 до 20 метров.

В северных районах обстановка будет спокойнее. Местами пройдет небольшой дождь. Днем столбик термометра поднимется до +20 градусов. Ветер будет дуть в различных направлениях от 5 до 10 метров.

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