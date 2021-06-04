Девять человек находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса в Хабаровском крае Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Новые сутки прошли тяжело для медиков Хабаровского края. За прошедшие сутки, 3 июня, в регионе умер один человек. Девять пациентов госпиталей находятся в тяжелом состоянии и еще восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

- Третий день лета принес 39 новых случаев заражения коронавирусом. А 47 человек смогли побороть болезнь. В регионе развернуто дополнительное количество коек. На вчерашний день из 504 свободными оставались 128. Наибольшее количество новых случае зарегистрировано в Хабаровске – 23. Девять новых пациентов появилось в Комсомольском районе. По три обнаружено в Охотском и Верхнебуреинском районах. Еще один случай зарегистрирован в Амурском районе, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Сейчас лечение от коронавируса проходят 1606 человек. Из них 376 находятся в госпиталях, а 1230 лечатся дома.

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