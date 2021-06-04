Газ бесплатно проведут в частные дома Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках программы газификации частного сектора два миллиона домохозяйств по всей стране должны подключить к газу к 2023 году. Ранее газ подводили только к населенному пункту, а сейчас по программе газификации специалисты должны будут сразу выстроить сети, чтобы труба подходила ровно к границе участка. В свою очередь владелец участка должен будет оплатить только прокладку и подключение сетей на своей территории. Обещают, что происходить все будет быстро, по принципу «одного окна».

- Там, где это технически возможно, подведение сетей завершится до 2023 года. Вся нагрузка по подключению ляжет на единого оператора, что сократит сроки оформления документов для жителей региона. До последней редакции закона дома площадью больше 300 квадратов не включали в перечень домов, попадающих под бесплатное подключение. Однако, согласно конечной версии закона, большие дома газифицируют бесплатно. Стоит отметить, что закон составлен максимально прозрачно, - рассказали в краевом комитете по развитию ТЭК.

Проблема решится для многих жителей региона. Например, в селе Казакевичево Хабаровского района еще в 2013 году был подведен газопровод. Однако пять новых домов подключиться к нему за счет государства не смогли. На работы требовалось 1,6 миллиона рублей, которые собственники должны были заплатить из личных средств. В рамках нового законодательства прокладку сетей во дворы домов выполнит оператор за свой счет.

Предполагается, что подключат 143 тысячи домов в четырех городах и восьми районах региона.

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