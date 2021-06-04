В микрорайоне «Березки» сдали очередной дом Фото: Правительство Хабаровского края

Вчера, 3 июня, в Хабаровске сдали жилой дом №3 в микрорайоне «Березки». Всего на строительство десятиэтажки на 110 квартир ушло 13 месяцев. Стоимость квадратного метра в доме относительно низкая - от 68 до 82 тысяч рублей.

- В рамках одной из форм поддержки комплексного жилищного строительства правительство региона выделило застройщику 280 миллионов рублей на прокладку инженерных коммуникаций. Кроме того, в рамках городских, краевых и федеральных программ планируется возведение новых школ и детских садов, - рассказал Александр Селеменев, замминистра строительства региона.

Как отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук, до конца года застройщик сдаст еще несколько новостроек.

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