До конца года Россельхозбанк обеспечит 100% доступ к финансовым услугам на Дальнем Востоке. Фото: департамент общественных связей и маркетинговых коммуникаций АО «Россельхозбанк».

Такое мнение высказал 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Денис Константинов. К концу года банк планирует обеспечить доступ к финансовым и нефинансовым сервисам на 100% территории Дальнего Востока.

В дополнение к действующим на Дальнем Востоке финансовым инструментам «Россельхозбанк» добавил реализацию программы льготной сельской ипотеки, по которой выдал уже 5,5 миллиарда рублей. Кроме того, жители округа взяли около 600 миллионов дальневосточной ипотеки.

Денис Константинов подчеркнул, что РСХБ решает важную задачу по расширению возможности населения Дальнего Востока пользоваться необходимыми банковскими услугами. Это особенно актуально для сельских и труднодоступных территорий округа.

- Мы создаем условия для доступности финансовых сервисов для населения. Сегодня мы уже охватываем 98% территории, у нас работают 226 точек продаж. До конца года мы доведем охват до 100%. В каждой точке будет возможность пользоваться полным набором финансовых услуг, к ним мы добавляем нефинансовые, - сказал Денис Константинов на сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?».

Заместитель председателя правления обратил внимание на важность участия в решении экологических вопросов.

- Окружающая среда играет важную роль для общества, поэтому банк активно включился в ESG-повестку, реализует направление, связанное с современными «зелеными» технологиями в сельском хозяйстве, дает финансовые зеленые инструменты инвесторам и руководству регионов. Также «Россельхозбанк» активно участвует в продвижении перехода на газомоторное топливо, - отметил Денис Константинов.

За 20 лет «Россельхозбанк» направил в экономику ДФО более 620 миллиардов рублей, в данный момент реализуется ряд значимых проектов преимущественно агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.