Подземка появится напротив ТОГУ в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Вопрос о деталях реконструкции улицы Тихоокеанской, которая начнется уже в этом году, решили накануне в городской администрации. Жители Краснофлотского района, администрация Хабаровска, Общественная палата, а также представители городской Госавтоинспекции вместе пришли к окончательному решению по модернизации пешеходной зоны. Так, было запущено несколько опросов. Напротив ТОГУ и ХГУЭП предлагали построить подземный или надземный переходы, либо оставить все без изменений. Голосование проходило четырьмя способами: на сайте городской администрации, в социальных сетях городского телевидения, внутри вуза, а также среди ветеранов Краснофлотского района.

- На первое место мы должны ставить безопасность и комфорт горожан. Но не стоит забывать, что реконструкция улицы Тихоокеанской должна решить огромную проблему с пробками. Мы услышали мнение всех сторон и пришли к единогласному решению - напротив ТОГУ появится подземный переход, а у ХГУЭП останется обычный регулируемый пешеходный переход, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сейчас к созданию техзадания приступят специалисты профильных управлений города. К разработке проекта планируют привлечь и студентов-архитекторов ТОГУ.

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