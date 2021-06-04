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Общество4 июня 2021 7:22

ЕГЭ по русскому языку второй день пишут школьники Хабаровского края

За два дня экзамен написали больше шести тысяч одиннадцатиклассников
Татьяна ЦВЕНГЕР
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ЕГЭ по русскому языку второй день пишут школьники Хабаровского края

ЕГЭ по русскому языку второй день пишут школьники Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В этом году единый государственный экзамен по русскому языку разделили на два дня. Основной предмет школьники сдавали 3 и 4 июня. Чтобы получить аттестат, ребятам необходимо набрать как минимум 24 балла.

В этом году на ЕГЭ по русскому выделяется три с половиной часа. Результаты этого экзамена будут известны уже 22 и 23 июня.

- Особое внимание на экзаменах мы уделяем безопасности школьников. Все помещения проверили на наличие террористической угрозы. Кроме того, наши специалисты следят за соблюдением информационной безопасности, все ключи и пароли хранятся только у организаторов экзамена, - рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Основная масса одиннадцатиклассников сдавала русский язык 3 июня - 4068 человек. А сегодня, 4 июня, на экзамен прибыли 1935 человек.

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