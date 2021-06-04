ЕГЭ по русскому языку второй день пишут школьники Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В этом году единый государственный экзамен по русскому языку разделили на два дня. Основной предмет школьники сдавали 3 и 4 июня. Чтобы получить аттестат, ребятам необходимо набрать как минимум 24 балла.

В этом году на ЕГЭ по русскому выделяется три с половиной часа. Результаты этого экзамена будут известны уже 22 и 23 июня.

- Особое внимание на экзаменах мы уделяем безопасности школьников. Все помещения проверили на наличие террористической угрозы. Кроме того, наши специалисты следят за соблюдением информационной безопасности, все ключи и пароли хранятся только у организаторов экзамена, - рассказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки Хабаровского края.

Основная масса одиннадцатиклассников сдавала русский язык 3 июня - 4068 человек. А сегодня, 4 июня, на экзамен прибыли 1935 человек.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.