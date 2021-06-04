Детский городок, фотоконкурс и пожелания процветания – ННК поздравила Хабаровск с днем рождения. Фото: пресс-служба ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».

Одним из самых интересных и увлекательных стал праздник в детском городке ННК, развернутом на набережной Амура. На отдельной площадке была воссоздана автозаправочная станция в миниатюре. На брендированных электромобилях юные хабаровчане должны были преодолеть игровой маршрут с соблюдением всех правил дорожного движения и при необходимости заправить свои, почти настоящие, автомобили.

На площадке «Юный художник» также было многолюдно - ребята собирали оригинальные пазлы и создавали рисунки с поздравлениями Хабаровску, которые затем образовали целую выставку признаний в любви родному городу. Жители краевой столицы старшего возраста принимали участие в интеллектуальной викторине и с удовольствием позировали для фотоконкурса, организованного ННК. В завершение праздника среди выложивших в Instagram фото с хештегом #ХАБАРОВСК_ННК были выбраны победители, набравшие наибольшее количество лайков. Главным призом праздничного дня стала топливная карта на 3000 рублей, которая досталась автолюбительнице Ярославе, являющейся постоянной клиенткой сети АЗС ННК.

- Деятельность нашей компании неотделима от жизни Хабаровского края. ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» является крупнейшим поставщиком высококачественного топлива в регионе. И в день рождения мы вместе с любимым городом отмечали его 163-летие. Динамичного развития, процветания, благополучия всем хабаровчанам, - пожелали сотрудники компании.