Мобильный интернет появится еще в 36 населенных пунктах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках проекта «Хабаровский край на связи» в 2021 году продолжатся работы по оснащению отдаленных территорий мобильным интернетом. Так, за 2020 год было проведено порядка 500 мероприятий по ремонту и созданию новых объектов связи. Интернет 4G появился в 19 населенных пунктах, а 3G в двух населенных пунктах.

- В небольших отдаленных поселках и селах Ульчского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Вяземского и района имени Лазо услуги заработают уже к концу этого года. Сейчас мобильным доступом в сеть обеспечен 251 населенный пункт Хабаровского края, - рассказала Алексей Гусев, глава министерства информационных технологий и связи края.

На отдаленных территориях работами занимаются специальные рабочие группы, в которые вошли специалисты городских и краевых властей, а также операторов связи.

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