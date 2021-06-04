Мобильный интернет появится еще в 36 населенных пунктах Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
В рамках проекта «Хабаровский край на связи» в 2021 году продолжатся работы по оснащению отдаленных территорий мобильным интернетом. Так, за 2020 год было проведено порядка 500 мероприятий по ремонту и созданию новых объектов связи. Интернет 4G появился в 19 населенных пунктах, а 3G в двух населенных пунктах.
- В небольших отдаленных поселках и селах Ульчского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Вяземского и района имени Лазо услуги заработают уже к концу этого года. Сейчас мобильным доступом в сеть обеспечен 251 населенный пункт Хабаровского края, - рассказала Алексей Гусев, глава министерства информационных технологий и связи края.
На отдаленных территориях работами занимаются специальные рабочие группы, в которые вошли специалисты городских и краевых властей, а также операторов связи.
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