Дорога на тот свет: смертельное ДТП произошло сегодня ночью в Хабаровске. Фото: городская Госавтоинспекция.
Сегодня, 4 июня, около половины третьего ночи на проспекте 60-летия Октября произошло страшное ДТП. Молодой парень 1997 года рождения ехал в районе дома №63 с товарищем. В какой-то момент водитель потерял управление и выехал за пределы проезжей части. Машину вынесло направо, и она влетела в световую опору.
- Водитель автомобиля Toyota Vista скончался до приезда кареты скорой медицинской помощи. Во время ДТП в автомобиле с погибшим был еще один мужчина. Его госпитализировали с множественными тяжелыми травмами, - сообщили в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции.
Машина не была застрахована.
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