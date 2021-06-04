Почти получилось: за покушение на грабеж осудят хабаровчанина Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Хабаровске в суд передано дело по статье «Покушение на грабеж». В мае этого года 42-летний гражданин прогуливался по улице Лермонтова. Ничего не предвещало беды, как вдруг во время променада на глаза будущему вору попалась 53-летняя дама с телефоном в руке. Взгляд мужчины хабаровчанке не понравился. Она тут же убрала телефон в сумку и решила быстро убежать. Но преступник оказался быстрее. Он догнал даму, отобрал у нее сумку и достал телефон. Только скрыться преступнику не удалось.

- На крики женщины о помощи отреагировали двое военнослужащих, которые перепрыгнули через забор военной части и остановили подсудимого. После чего обвиняемый вернул похищенное имущество женщине, - сообщила Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со средствами массовой информации.

Мужчина оказался с криминальным прошлым. Более того, предыдущая судимость вора оказалась непогашенной. Кроме того, у него не оказалось и постоянной работы. Все эти обстоятельства стали причиной для ареста мужчины. За новое преступление ему грозит до четырех лет тюрьмы.

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