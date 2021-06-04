Причина не в воде: минприроды расследует массовую гибель рыбы на озере в Хабаровском крае

Причина не в воде: минприроды расследует массовую гибель рыб на озере в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Министерство природных ресурсов Хабаровского края выясняет причины массового замора рыбы в озере Падали Амурского района. Еще в конце мая этого года местные жители начали бить тревогу в связи с большим количеством мертвой рыбы, которую вынесло на берег озера.

- Краевой центр экологического мониторинга и прогнозирования ЧС провел контроль качества воды в озере. Высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воды не выявлено. Сейчас специалисты Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству взяли пробы рыбы. Только после завершения анализов будет известна точная причина массовой гибели особей, - сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

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