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Дом. Семья4 июня 2021 11:00

Причина не в воде: минприроды расследует массовую гибель рыбы на озере в Хабаровском крае

Массово умирать обитатели озера начали еще в мае 2021 года
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Причина не в воде: минприроды расследует массовую гибель рыб на озере в Хабаровском крае

Причина не в воде: минприроды расследует массовую гибель рыб на озере в Хабаровском крае

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Министерство природных ресурсов Хабаровского края выясняет причины массового замора рыбы в озере Падали Амурского района. Еще в конце мая этого года местные жители начали бить тревогу в связи с большим количеством мертвой рыбы, которую вынесло на берег озера.

- Краевой центр экологического мониторинга и прогнозирования ЧС провел контроль качества воды в озере. Высокого и экстремально высокого уровня загрязнения воды не выявлено. Сейчас специалисты Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству взяли пробы рыбы. Только после завершения анализов будет известна точная причина массовой гибели особей, - сообщили в пресс-службе краевого министерства природных ресурсов.

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