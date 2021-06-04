«Мы - армия страны!»: агитпоезд приехал в Хабаровск
Фото: Администрация Хабаровска
Сегодня, 4 июня, в краевую столицу прибыл агитационный поезд «Мы - армия страны. Мы - армия народа». Состав из 17 вагонов, каждый из которых оформлен в определенном стиле, на железнодорожном вокзале встретили почетные гости, оркестр и хабаровчане.
- Это великая честь для всего Хабаровска - принимать акцию «Мы - армия страны! Мы - армия народа!». В экспозициях поезда показаны не только технические достижения военнослужащих, но и исторические события нашей страны. Для жителей это отличная возможность узнать о том, как живет наша армия и каким оснащением пользуется, - сказал Игорь Михайловский, исполняющий обязанности мэра Хабаровска.
Для гостей акции развернули полевую кухню. Всех желающих накормили солдатской кашей и горячим чаем.
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