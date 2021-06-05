Коты «Галамарта» поздравили Хабаровск с Днем рождения

Яркие оранжевые колонны (фирменный цвет «Галамарта) выглядели очень по-летнему: эти ребята вообще мастера создавать отличное настроение всем, кого встретят на пути. В этот раз коты поздравили жителей и гостей города на набережной Амура и на Центральной улице города, а также приняли участие в развлекательной части праздника «Счастливый Хабаровск» с конкурсами и викторинами для самых маленьких гостей.

Конечно, без подарков от народного магазина тоже не обошлось, а все желающие могли примерить на себя сказочную маску Бабы Яги и почувствовать себя настоящим RussianSuperhero.

Напоминаем, что в народном магазине «Галамарт» можно купить практически все для дома или дачи: бытовую технику, посуду, игрушки, текстиль, инструменты и множество приятных мелочей «для души». На все действуют доступные цены, а дополнительно каждый день - акции, скидки и распродажи.

Кроме того, в Хабаровске действует бесплатная доставка от «Галамарта» при заказе от 500 рублей. Разнообразные товары по самым выгодным ценам, без очередей и суеты – сразу у вас дома.