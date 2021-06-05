Лучших выпускников колледжей определили в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске завершился краевой конкурс «Лучший выпускник среднего профессионального образования – 2021». Студентка Хабаровского педколледжа Арина Ромазан стала финалисткой и удостоилась почетного звания.

Арина Ромазан активно участвовала в общественной жизни Хабаровска. На протяжении многих лет была волонтером движения «Юнармия», а когда повзрослела – стала инструктором для подрастающего поколения.

Также определены победители в трех номинациях. За лучшую самопрезентацию отметили Татьяну Кочелаеву из Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, за лучшее решение кейса - студента Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа Алексея Дмитриенко. Лучше всех на собеседовании с работодателями проявил себя студент Хабаровского торгово-экономического колледжа Александр Безруков.

Финалисты и призеры конкурса получили дипломы и ценные призы. А Александр Безруков и Арина Ромазан в качестве специального поощрения получат возможность провести один рабочий день с министром образования края Викторией Хлебниковой.