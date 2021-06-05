Погода 6 июня: в Хабаровске днем потеплеет до +22 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Циклон окончательно покидает Хабаровский край на этих выходных. Сегодня, 6 июня в краевой столице без существенных осадков. Днем температура достигнет 20 градусов со знаком плюс. Ветер, правда, еще сохранится. Днем скорость его может достигать 11 метров в секунду. Об этом сообщили ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на Дальневосточное УГМС.

- В южных районах ночью возможен небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков, - пишут в МЧС. – В дневное время воздух прогреется до +21 градуса.

Что касается центральных районов, то здесь днем особенно сильных осадков не ожидается, а вот вечером и ночью может пройти небольшой дождик. столбик термометра доползет кое-где до +13, и до +25 градусов. На севере края возможен несильный дождь. Днем максимум до +16 градусов.

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