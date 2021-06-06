Обстановка с заболеваемостью коронавирусом сильно обострилась в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае снова начала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе заболели 59 человек. Неделей ранее цифра была в районе 30 заболевших за сутки. Выздоровевших за прошлый день, 5 июня всего 45 человек. Умерли двое пациентов, еще девять находятся в тяжелом состоянии, восемь из них подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Сейчас на лечении от ковида находятся 1612 человек, из них в больнице лежат 401, а дома лечатся 1211, - рассказали в минздраве. – За все время пандемии умерли 420 жителей региона.

В Хабаровском крае сейчас функционирует 509 ковидных коек, свободными сейчас остаются 108. Правительство края призывает население быть осторожными, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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