На коронавирусный карантин закрыли село в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Михаил Дегтярев подписал постановление о введении карантина в селе Новое Устье, что в Охотском районе Хабаровского края. Закрыто село с 6 июня для въезда на территорию, и выезда без преодоления карантинного периода 14 дней. Помимо основных ограничительных мер, в селе нельзя находиться в магазинах и аптеках более одного посетителя, выгуливать собак можно на расстоянии сотни метров от дома и прочее. Строгий карантин предназначен для прекращения распространения инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского кая.

Что касается обстановки внутри села: всего здесь проживает 211 человек, среди которых 46 детей. Ковид подтвердили у 55 жителей, привез его отдыхающий за пределами региона. Среди инфицированных двое беременных женщин и семеро детей. Санавиация больных забрала.

Сейчас в селе проводится дезинфекция. Лекарствами пациенты обеспечены. беременных наблюдают врачи из перинатального центра. Есть угроза распространения инфекции в соседнем Вострецово, там у пяти человек тест на ковид оказался положительным.

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