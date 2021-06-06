Оплату коммуналки компенсируют пенсионерам-бюджетникам в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пенсионерам бюджетникам будут компенсировать оплату коммунальных услуг. свыше четырех тысяч человек получат денежные выплаты. Мера ежемесячная. Край выделил на это порядка 133 миллионов рублей. Под категорию претендентов попадают пенсионеры учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры, искусства, осуществляющие спортивную подготовку, работающие и проживающие в сельской местности. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Сумма выплаты рассчитывается из нескольких факторов, в том числе из состава семьи, благоустроенности жилья, источника энергии тепла. Размер в текущем году проиндексирован – 2750 рублей. Если у пенсионера бюджетника есть на иждивении член семьи, то он тоже может рассчитывать на такую выплату. Это могут быть несовершеннолетние студенты, или очники до 23 лет, или те, кто занимается воспитанием ребенка до 14 лет.

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