Самолет-амфибия Бе-200 полетел из Хабаровска в Якутию тушить пожары Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вчера, 5 июня из Хабаровска в Якутию вылетел самолет-амфибия со спасателями на борту. Цель полета – помощь республике в тушении лесных пожаров, так как ситуация в регионе обострилась. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Сейчас в Якутии сложная ситуация, на месте работает вертолет Ми-8, он оборудован водосливным устройством. Экипаж занимается сбросами воды на очаги и кромку горений, - добавили в МЧС.

Амфибия может работать в труднодоступных местах. Самолет может делать приводнение на водоемы, набирать воду и сбрасывать ее в количестве около 12 тонн. Причем это может быть единовременный сброс, или поочередный.

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