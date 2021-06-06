Кого переводят на газ в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается реализация программы по газификации некоторых населенных пунктов. Так, с 2012 года в регионе уже построено пять газопроводов внутри поселков. В числе село Казакевичево, Мичуринское, Виноградовка, Федоровка, Воронежское-3 и Осиновая речка. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Общественный совет провел встречу, где обсудил ход газификации. Всего проведено 48,3 километра газопровода по селам. В них на газ переводят порядка 1400 домовладений. Услугу уже оказывают пяти тысячам людей.

Уже множество домов в поселках перешли на природный газ. Например, в Краснореченском, Бычихе, Рощино и Осиновой речке уже функционируют новые котельные. В Новотроицком на газу уже 42 частных домовладения. сейчас работа идет в Матвеевке и в Ильинке.

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