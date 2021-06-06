Погода в Хабаровске 7 июня: днем будет жарко, до +26 градусов Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Уже в минувшее воскресенье в Хабаровске погода начала восстанавливаться. Днем в городе был праздник – фестиваль ростовых кукол, погода благоволила, днем было достаточно солнечно и тепло. С сегодняшнего дня, 7 июня в краевой столице по-настоящему вступает в свои права лето. Днем воздух прогреется до +24 - +26 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

- В южных районах региона осадков не ожидается 7 июня. Днем на градус теплее, чем в Хабаровске – до +25 - +27 градусов. Ветер западного направления, до 12 метров в секунду, - добавили в МЧС.

А вот в центральных районах края местами пройдет дождик, но не большой. Днем до +23 градусов. Север – без существенных осадков, дневная температура в разных частях направления от +6 до +16 градусов.

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