Двое умерли и еще 54 заразились: коронавирус продолжает атаковать Хабаровский край

Двое умерли и еще 54 заразились: коронавирус продолжает атаковывать Хабаровский край Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае уже который день подряд наблюдается вспышка заболеваемости коронавирусом. Еще чуть больше недели назад цифра была в районе 30 заболевших за сутки, а сейчас уже каждый день по 50 с лишним человек заболевают этим недугом. При этом продолжают умирать люди - за минувшие сутки, 6 июня, еще двое скончались. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- Девять пациентов сейчас пребывают в тяжелом состоянии, восемь из них дышат с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, - добавили в минздраве.

Напомним, по краю происходят вспышки заболеваемости. Новое Устье закрыли на карантин из-за резкого скачка инфицирования. Там сейчас введены строгие ограничения.

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