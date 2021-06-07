Коммунальных должников массово отключают от света и воды в Хабаровском крае

Все жители края, которые не платили за «коммуналку», получат уведомление о долге Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае продолжаются массовые отключения горячей воды и электричества. Энергосбыт прекращает подачу ресурсов в те частные дома и квартиры, где хозяева влезли в долги по «коммуналке». В июне под ограничения попадут порядка 4100 человек. Об этом сообщили в Хабаровскэнергосбыте.

- С начала этого месяца энергетики могут отключать не только электроэнергию, но и горячую воду, - добавили в организации. - Прекратить подачу коммунальных услуг компания может, если хозяева задолжали больше двух месячных платежей.

Все жители края, которые не платили за «коммуналку», получат уведомление о долге. В документе также будет сказано о возможных отключениях. В случае если долг не будет выплачен, то без какого-либо дополнительного извещения подача коммунальных услуг будет прекращена.

Энергетики начнут стучать в квартиры к должникам с 7 июня.