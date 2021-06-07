Нанес ножевые ранения и изнасиловал: в Биробиджане осудили пассажира, напавшего на таксистку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Биробиджане мужчину признали виновным в сексуальном насилии в отношении женщины, которая водила такси. Суд посчитал, что доказательств достаточно для обвинительного приговора. 33-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 10 лет за изнасилование и угрозу убийством, а также за насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прошлой осенью, в середине ноября, мужчина ехал на такси и во время этой поездки напал на водителя-женщину. Он несколько раз ударил женщину ножом, а затем, угрожая убийством, изнасиловал. После акта мужчина сбежал. Задержали его уже в Хабаровском крае и заключили под стражу.

Раньше мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас за содеянное он отправится в колонию строгого режима на 10 лет.

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