За пособничество терроризму осудили уроженца Таджикистана в Хабаровске

За пособничество терроризму осудили жителя Хабаровска Фото: УФСБ России по Хабаровскому краю

В Хабаровске перед судом предстал уроженец республики Таджикистан за причастность к террористической деятельности. Мужчину признали виновным в пособничестве ресурсного обеспечения террористической группировки, запрещенной на территории России. Об этом сообщили в УФСБ России по Хабаровскому краю.

Расследование показало, что в 2017 году мужчину уже выгоняли из страны за ту же деятельность. А в конце 2019 года, изменив установочные данные, он приехал в Хабаровск якобы на работу. Уроженец Таджикистана регулярно переводил деньги в пользу террористических организаций, которые воевали в Сирии, тем самым поддерживая идеологию и взгляды группировок.

Делом занималось УФСБ по краю. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам колонии общего режима.

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