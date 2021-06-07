Паводок в Хабаровском крае: «большая вода» разрушила мост и размыла дорогу на БАМе

Паводок в Хабаровском крае продолжает терроризировать регион Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Паводок в Хабаровском крае продолжает терроризировать регион. Минувшая неделя выдалась богатой на осадки, которые подлили масла в огонь. На реках края поднялся уровень воды, как итог - подтопленные дороги и населенные пункты.

В Солнечном районе региона изменилось русло реки Мерек, из-за этого подмыло дорожную насыпь на 274 километре дороги Амгунь - Джамку. Трасса построена рядом с железной дорогой и служила технологическим проездом во времена строительства БАМа. Транспортное сообщение с поселком Джамку нарушено, введено ограничение проезда.

- Аналогичная ситуация на участке дороги Комсомольск-на- Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын. Железнодорожное сообщение не нарушено. Дорожники обследуют полотно для восстановления после схода воды, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Из-за паводка в Хабаровском крае также остаются подтопленными два участка в селе Корсаково-2 и один участок дороги в селе Гайтер. Затоплены поймы рек Бурея, Тунгуска, Амгунь, Нимелен на глубину 10-90 сантиметров.