Новый асфальт за 600 тысяч рублей появился на Сергеевской улице в Хабаровске

Новый асфальт уложен вдоль домов №№ 1, 3 и 5
Фото: Администрация Хабаровска
Сергеевская улица в поселке Березовка преобразилась - возле трех домов появился долгожданный асфальт. Этого добились местные жители, которые отправляли многочисленные просьба городским властям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.
Новый асфальт уложен вдоль домов №№ 1, 3 и 5. Раньше на этом месте была гравийка. В асфальт дорогу закатали на протяжении 200 метров, ширина участка составила 5,5 метра.
- Ремонт обошелся в 600 тысяч рублей, - добавили в администрации.
Работы завершились на прошлой неделе.