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Общество7 июня 2021 5:28

Новый асфальт за 600 тысяч рублей появился на Сергеевской улице в Хабаровске

Проблемный участок «закатали» по просьбам жителей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Новый асфальт уложен вдоль домов №№ 1, 3 и 5

Новый асфальт уложен вдоль домов №№ 1, 3 и 5

Фото: Администрация Хабаровска

Сергеевская улица в поселке Березовка преобразилась - возле трех домов появился долгожданный асфальт. Этого добились местные жители, которые отправляли многочисленные просьба городским властям. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Новый асфальт уложен вдоль домов №№ 1, 3 и 5. Раньше на этом месте была гравийка. В асфальт дорогу закатали на протяжении 200 метров, ширина участка составила 5,5 метра.

- Ремонт обошелся в 600 тысяч рублей, - добавили в администрации.

Работы завершились на прошлой неделе.