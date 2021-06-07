День города в Комсомольске в 2021 году: где и когда перекроют дороги

На день города в Комсомольске в 2021 году дороги будут перекрывать в течение двух дней – 11 и 12 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комсомольск вышел на финишную прямую подготовки к празднованию Дня города. Для жителей и гостей подготовлена масса мероприятий. Однако горожанам придется столкнуться с временными трудностями - движение по ряду трасс будет ограничено. «КП» рассказывает, где и когда перекроют дороги на День города в Комсомольске в 2021 году.

На День города в Комсомольске в 2021 году дороги будут перекрывать в течение двух дней - 11 и 12 июня. В эти дни также будет запрещена парковка у драмтеатра и на проспекте Первостроителей.

ПАРКОВКА ЗАПРЕЩЕНА

Въезд на стоянку у драмтеатра со стороны Аллеи труда будет закрыт 11 июня. В этот день заехать на парковку можно будет со стороны Интернационального проспекта. 12 июня оставлять машины у драмтеатра смогут только учреждения и предприятия, которые участвуют в празднике.

У обочин проспекта Первостроителей нельзя будет парковаться 12 июня. К 8:00 часам все машины должны быть убраны, иначе оставленные автомобили будет увозить эвакуатор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Комсомольска.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

По проспекту Первостроителей 12 июня на День города в Комсомольске в 2021 году пробегут участники комбинированной эстафеты. Из-за этого перекроют движение от проспекта Ленина до улицы Аллея труда. Ограничат и выезды из дворов на проспекте Первостроителей.

Также 12 июня на День города в Комсомольске в 2021 году перекроют часть дороги на Аллее труда. Движение будет ограничено от Интернационального до Октябрьского проспектов. Как только эстафета закончится, проезд откроют.