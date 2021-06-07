Школьники пойдут работать курьерами и библиотекарями на летних каникулах в Хабаровском крае

Несовершеннолетние могут работать по срочному трудовому договору Фото: Правительство Хабаровского края

Свыше 3,5 тысячи детей найдут подработку на летних каникулах в Хабаровском крае. Работодатели основали 1742 места для ребят в возрасте от 14 лет. Особенно высокий спрос на летнюю работу среди детей - в Хабаровске.

В основном школьники устраиваются работать в сферу уборки и благоустройства, вожатыми, ремонтниками, курьерами, инструкторами, библиотекарями и так далее. Трудоустроить подростков готовы даже крупные компании региона. Всего в 2021 году планируется создать 3580 рабочих мест для школьников.

Несовершеннолетние могут работать по срочному трудовому договору. Зарплата должна быть не ниже минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени.

- Дополнительно из краевого бюджета подросткам выплачивается материальная поддержка в размере от 1500 до 3000 рублей в месяц с увеличением этой суммы на районный коэффициент, - добавили в пресс-службе правительства края.

Более подробную информацию о летнем трудоустройстве можно уточнить в центрах занятости населения по месту жительства.