Прославленный боксер из Хабаровска Андрей Замковой выступит на Олимпиаде в Токио

Спортсмен получил специальную лицензию во время европейского квалификационного турнира Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский боксер Андрей Замковой завоевал право представить Россию на Олимпийских играх, которые пройдут в 2021 году. Спортсмен получил специальную лицензию во время европейского квалификационного турнира. Хабаровчанин выступает в весовой категории до 69 килограммов и уже вышел в полуфинал, обеспечив себе участие в Играх в Токио.

- Андрей Замковой уверенно провел бои квалификации. В первом поединке он техническим нокаутом в первом раунде победил грека Дионисоса Пефаниса, затем в четвертьфинале единогласным решением судей выиграл у участника чемпионата мира-2019 Неджата Экинджи из Турции, - рассказали в министерстве физической культуры и спорта региона.

Олимпийские игры в Токио станут для Андрея Замкововго третьими в карьере. На первых соревнованиях в 2012 году в Лондоне боксер взял «бронзу». Спустя семь лет хабаровчанин завоевал титул чемпиона мира.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.

СПРАВКА «КП»

Андрей Замковой родился в городе Свободный (Амурская область) 4 июля 1987 года. Боксом занимался с детства, в начале карьеры выступал за Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Спортсмен успешно выступал на соревнованиях разного уровня.

В состав сборной России по боксу вошел в 2009 году и взял «серебро» чемпионата мира. В 2010 и 2011-х выиграл чемпионат России. В 2012 отправился на Олимпиаду и занял третье место, проиграв Серику Сапиеву.

Спустя год Андрей Замковой победил на Всемирной Универсиаде и на чемпионате России. В 2014-м взял «серебро», а в 2015-м – «золото». В 2017, 2018 и 2019 годах также становился победителем чемпионата страны по боксу.

Имеет звание «Заслуженный мастер спорта России». Рост 186 сантиметров, вес - 69 килограммов.